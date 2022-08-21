Galatasaray'da Gomis Avrupa'ya damga vurdu!

Antalyaspor maçının ardından Ümraniyespor karşılaşmasında da son anlarda oyuna giren Bafetimbi Gomis, yine golünü attı ve Galatasaray'a galibiyeti getirdi. 37 yaşındaki yıldız, bu sezon üç maçta toplam 58 dakika sahada kalırken, bu süreye 2 gol sığdırdı ve Sarı-Kırmızılılar'ın aldığı 6 puanın baş mimarı oldu



BAFETIMBI GOMIS AVRUPA'DA ZİRVEDE



Gomis'in yaptığı bu katkıyı ise Avrupa'da yapan başka bir isim bulunmuyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi (İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa) ve Portekiz Ligi baz alındığında Gomis'in yaşında olup skor katkısı yapan bir oyuncu yok.



RONALDO HENÜZ ATAMADI



İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen 37 yaşındaki süper star Ronaldo, henüz golle tanışamadı. Ada'da 35 yaş üstü olup gol atabilen başka oyuncu da yok. Şu ana kadar Premier Lig'de gol atan en yaşlı isim Leeds'ten Rodrigo (32).



İtalya'da da 35 yaş üstünde olup forma giyen Ibrahimovic (41) ile Ribery (39), henüz bu sezon golle tanışamadı. Serie A'da gol atan yaşı en yüksek oyuncu, bu sezon PSG'den Juventus'a gelen Di Maria (34). Tangocu sadece 1 gol attı. Almanya Bundesliga'da da 35 yaş üstünde gol katkısı veren futbolcu bulunmuyor.



KARİYERİNDE BÖYLESİ OLMADI



İspanya La Liga ise 35 ve üstü yaşta olup gol atan tek isim A.Bilabo'dan Aspas (1 gol)... Fransa Ligue 1'de de iki isim bulunuyor. Bunlardan biri Strasbourg forması giyen Gameiro (1 gol), diğeri Ajaccio'dan Mangani (1 gol)... Portekiz'de de Porto'nun stoperi Marcao (35), şu ana kadar 2 gol attı. Ancak Gomis'ten daha fazla sürede...



Ligde ise 35 yaş üstünde Gomis'in dışında gol atan tek isim Adana Demir'den Gökhan İnler (38)... Tecrübeli futbolcu, 166 dakikada 1 gol üretirken Gomis, 29 dakikaya 1 gol sığdırdı. Fransız forvet ayrıca kariyerine bakıldığında en az süre alıp en fazla skor katkısı yaptığı sezona başladı.



ELİ AYAĞINA DOLANDI



Galatasaray, Ümraniyespor'u Gomis'in son dakikalarda attığı golle yenerken, galibiyetten çok Haris Seferovic'in kaçırdığı pozisyonlar akıllarda kaldı. İlk yarıda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleye vurmak yerine Emre Akbaya'ya çıkaran Seferovic, ikinci yarıda da 1 metreden topu boş kaleye yollayamadı.



Seferovic'in kaçırdığı bu pozisyonlar Portekiz'de de gündem oldu. Portekiz basınından A Bola, "Seferovic'in Galatasaray taraftarı önünde eli ayağına dolaştı" manşetini attı.





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