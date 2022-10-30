Galatasaray'da her hafta yeni bir oyuncu sahneye çıkmaya başladı. Alanyaspor maçında yıldızlaşan İcardi ve Mertens, sarı-kırmızılı kulüpteki ilk resmi gollerini kaydetmişti. Cuma akşamı oynanan Karagümrük maçında ise Juan Mata, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı. Ayrıca Emre Taşdemir de sezonun ilk skorunu buldu.



Yeni transferlerden Oliveira, Seferovic ve Ross daha da önce gol sevinci yaşamıştı. Galatasaray bu sezon 11 maçta 14 gol bulurken, 8 farklı oyuncudan gol katkısı geldi.







