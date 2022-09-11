Ligde geride kalan 5 hafta itibarıyla Galatasaray kadrosunda Bafetimbi Gomis'ten başka gol atan oyuncu yok. 3 kez fileleri havalandıran 37 yaşındaki santrforun, bugünkü Kasımpaşa deplasmanında da ilk 11'de olması bekleniyor.
Önceki gün antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kalan Seferovic'in oynayıp oynamayacağı bugünkü son kontrollerle netleşecek.
SEEFEROVIC OYNASA BİLE İKİNCİ YARI...
İsviçreli golcü maça yetişse bile, Okan hocanın oyuncusunu ikinci yarıda sahaya süreceği tahmin ediliyor.
Önceki gün antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kalan Seferovic'in oynayıp oynamayacağı bugünkü son kontrollerle netleşecek.
SEEFEROVIC OYNASA BİLE İKİNCİ YARI...
İsviçreli golcü maça yetişse bile, Okan hocanın oyuncusunu ikinci yarıda sahaya süreceği tahmin ediliyor.