Galatasaray'da Gökay Güney geri döndü!

Galatasaray'da, sezon başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralık verilen Gökay Güney, takıma geri döndü.
Altyapıdan yetişen 20 yaşındaki savunma oyuncusu, Bandırma'da çıktığı 9 maçta 572 dakika süre aldı.
Stoper ve ön libero olarak görev yapabilen 1.80 boyundaki futbolcunun, ligin ikinci yarısında Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.
Altyapıdan yetişen 20 yaşındaki savunma oyuncusu, Bandırma'da çıktığı 9 maçta 572 dakika süre aldı.
Stoper ve ön libero olarak görev yapabilen 1.80 boyundaki futbolcunun, ligin ikinci yarısında Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.