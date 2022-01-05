Galatasaray'da Gökay Güney geri döndü!

Sezon başında 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralık verilen Gökay Güney, Galatasaray'a geri döndü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Gökay Güney geri döndü!
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05 Ocak 2022 10:14
Galatasaray'da, sezon başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralık verilen Gökay Güney, takıma geri döndü.

Altyapıdan yetişen 20 yaşındaki savunma oyuncusu, Bandırma'da çıktığı 9 maçta 572 dakika süre aldı.

Stoper ve ön libero olarak görev yapabilen 1.80 boyundaki futbolcunun, ligin ikinci yarısında Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.




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