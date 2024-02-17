Galatasaray'da gizli kahramanlar iş başında!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yenen Galatasaray'da zor da olsa gelen zaferin sevinci yaşanıyor. Özellikle savunma performansında düşüş gözlenen sarı-kırmızılı takımda alkışlanan, öne çıkarılan iki isim var... Atan ve tutan! Kurtarışlarıyla kalesinde devleşen Fernando Muslera ve hücumda takımı sırtlayıp 1 gol - 2 asist üreten; gezgin santrfor gibi tüm atak varyasyonlarının içinde yer alan Mauro İcardi.
90'DA KURTARIŞ 90+1'DE GOL
37 yaşındaki Uruguaylı kaptanın 90. dakikada skor 2-2 iken yüzüyle yaptığı kurtarış, maçın dönüm noktası, kırılma anıydı. Hızlı gelişen Sparta atağında sağdan ceza sahasına giren Wiesner'in karşı karşıya şutunu engelleyen Nando, maçın kahramanlarından biri oldu. 30 yaşındaki Arjantinli santrfor ise sarı-kırmızılıların attığı 3 gole de imzasını koydu ve galibiyette başrolü oynadı. İcardi bu sezon üç kulvarda 19 gol - 9 asiste ulaştı.
SERİ 13 MAÇA ÇIKTI
12 Aralık 2023'te Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında üç kulvarda çıktığı 12 maçı kaybetmedi. Aslan bu süreçte 2 beraberlik alırken (Fenerbahçe 0-0, Sivas 1-1) 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
EYVALLAH DAYI!
Sparta maçını Muslera ve İcardi kazandırdı ama perde arkasında takımı sırtlayan başka isimler de var. Bunların başında son haftaların en formda ismi Kerem Demirbay geliyor. 'Dayı', sarı-kırmızılı formayla ikinci golünü Avrupa kulvarında attı. 30 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu, 28 maçta 2 gol - 6 asiste ulaştı. Demirbay maç sonrası 'Biz buradayız kardeş' paylaşımını yaptı.
630 BİN EURO'LUK GOL
Mauroİcardi'nin skoru 3-2 yapan golü, Galatasaray'a 630 bin Euro'luk galibiyet primini kazandırdı. Cimbom turu geçip son 16'ya kalırsa, 1.2 milyon Euro daha gelir elde edecek.
90'DA KURTARIŞ 90+1'DE GOL
37 yaşındaki Uruguaylı kaptanın 90. dakikada skor 2-2 iken yüzüyle yaptığı kurtarış, maçın dönüm noktası, kırılma anıydı. Hızlı gelişen Sparta atağında sağdan ceza sahasına giren Wiesner'in karşı karşıya şutunu engelleyen Nando, maçın kahramanlarından biri oldu. 30 yaşındaki Arjantinli santrfor ise sarı-kırmızılıların attığı 3 gole de imzasını koydu ve galibiyette başrolü oynadı. İcardi bu sezon üç kulvarda 19 gol - 9 asiste ulaştı.
SERİ 13 MAÇA ÇIKTI
12 Aralık 2023'te Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında üç kulvarda çıktığı 12 maçı kaybetmedi. Aslan bu süreçte 2 beraberlik alırken (Fenerbahçe 0-0, Sivas 1-1) 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
EYVALLAH DAYI!
Sparta maçını Muslera ve İcardi kazandırdı ama perde arkasında takımı sırtlayan başka isimler de var. Bunların başında son haftaların en formda ismi Kerem Demirbay geliyor. 'Dayı', sarı-kırmızılı formayla ikinci golünü Avrupa kulvarında attı. 30 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu, 28 maçta 2 gol - 6 asiste ulaştı. Demirbay maç sonrası 'Biz buradayız kardeş' paylaşımını yaptı.
630 BİN EURO'LUK GOL
Mauroİcardi'nin skoru 3-2 yapan golü, Galatasaray'a 630 bin Euro'luk galibiyet primini kazandırdı. Cimbom turu geçip son 16'ya kalırsa, 1.2 milyon Euro daha gelir elde edecek.