Galatasaray'da gizli kahraman Bafetimbi Gomis!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda Bafetimbi Gomis ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün lidersek Gomis'in payı çok büyük. Oynamadığı zaman sorun etmiyor ama girdiğinde en iyisini yapıyor" yorumunu yapmıştı.



Fransız yıldız, sezon başında kritik anlarda çok önemli puanlar kazandırdı. Her zaman kendini hazır tutan Gomis, Adana Demir karşısında oyunda kaldığı süre içerisinde büyük bir mücadele örneği ortaya koydu.



Deneyimli santrfor, sadece saha içinde değil saha dışında da yaptığı liderlik ile Aslan'ın başarısında büyük rol oynadı.



Zaniolo ile iletişim halinde



Sürekli olarak takımdaki gençler ile ilgilenen 37 yaşındaki futbolcu, yabancılara da destek verdi. Onların kulübe adapte olmaları için yardımcı olan Gomis, özellikle Zaniolo ile de sürekli olarak iletişim halindeydi.





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