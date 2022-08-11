Galatasaray'da Giresunspor maçı kapalı gişe...

Geçen sezon ligde yaşanan hayal kırıklığının ardından yönetimden teknik heyete ve oyuncusuna kadar değişime giden Galatasaray 'da, karamsarlık yerini şampiyonluk havasına bıraktı.



Sezona deplasmadaki Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Sarı-Kırmızılılar, ikinci hafta maçında cumartesi akşamı taraftarıyla buluşmak için sabırsızlanıyor. Saat 21.45'te Nef Stadı'nda Giresunspor ile oynanacak maç öncesi dün satışa çıkan 49 bin 328 biletin tamamı dakikalar içerisinde tükendi. Üstelik bilet fiyatları, geçen sezonki indirimli tarifenin aksine, 165 TL ile 2000 TL arasında değişiyordu. Galatasaray'ı dolu tribünler önünde müthiş bir atmosfer bekliyor.



'Tek bir boşluk kalmasın'



Tribünlerde en ufak bir boşluk kalmamasını isteyen Galatasaray Yönetimi ise özellikle kombine sahiplerine mesaj gönderdi. Cumartesi akşamı stada gelemeyecek olan kombinelilerden, biletlerini tek maçlığına devretmeleri talep edildi. Yönetimin sezon içerisinde kombine transfer konusuna bir kolaylık getireceği ve yardımlaşma gruplarının oluşturulacağı öğrenildi. Deplasman tribününe ayrılan 2 bin 500 kişilik bölüm için de bazı görüşmeler yapılacağı, gelen haberler arasında.



Son olarak Mertens ve Torreira gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Giresunspor maçını 50 bin kişi önünde oynayacak.





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