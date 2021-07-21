Galatasaray'da Ghezzal tamam, sırada Leicester var

Galatasaray , Rachid Ghezzal transferinde artık mutlu sona çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş 'ın yeniden kadrosuna katmaya çalıştığı 29 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.



Kiralık oynadığı Beşiktaş'ın teklifini düşük bulan, daha yüksek teklifler sunan Arap kulüplerine ise şimdilik sıcak bakmayan Cezayirli futbolcu, Türkiye'ye geri dönüş hazırlığına başladı. "İstediğimiz oyuncuyla görüşürüz, yeter ki bizim kriterlerimize uysun" diyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hafta sonuna kadar bu transferi açıklayarak, taraftarlara bir anlamda bayram müjdesi vermenin hesaplarını yapıyor.



Leicester'dan onay çıktı



Ghezzal'ın bonservisi için yapılan 4 milyon Euro'luk teklifin de İngiliz kulübü tarafından kabul edildiği belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi, kontrata son şeklini verebilmek için yarın oyuncuyla son kez masaya oturacak. Bu görüşmeyle birlikte transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.



Menajer değiştirmek istedi



Bu arada Rachid Ghezzal'a yakın kaynaklar, yıldız futbolcunun menajeriyle sıkıntı yaşadığını, transfer sürecinin bu sebeple uzadığını öne sürdü. Tecrübeli futbolcunun, "Sürekli başka takımlarla görüşüyorsun. Benim için değil, kendin için en iyi olanı düşünüyorsun. Bu tavrın yüzünden hiçbir kulübe imza atamıyorum" diyerek tepki gösterdiği iddia ediliyor. Menajerini değiştirmek istediği belirtilen Cezayirli futbolcunun transfer süreci, böyle bir hamle yapılması durumunda tekrar uzayabilir.



