Galatasaray'da gerginlik takımı ateşledi

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta sonunda liderliğini sürdüren ve Fenerbahçe U19 Takımıyla Süper Kupa maçına çıkacak olan Galatasaray'da futbolcuların saha dışındaki hiçbir faktörü düşünmediği ve sadece oynayacağı maçlara motive olduğu öğrenildi.
EKSTRA KONSANTRASYON SAĞLADI
Sarı-kırmızılıları özellikle yapılan sözlü saldırıların ve yaşanan tartışmaların çok etkilediği, ekstra konsantrasyon sağladığı belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'u hedef alan sözlerine Icardi'nin salı günü oynanan Hatayspor maçında attığı gol sonrası yaptığı 'uyuma' sevinci de Florya'da buna örnek gösterildi.
"ALİ KOÇ KONUŞUNCA TAKIM KENETLENİYOR"
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; kulüp kaynakları da yaşanan kenetlenmeyle ilgili, "Sezon başında başlayan ve son dönemde daha da artan gerginlik oyuncuları son maçlar öncesinde daha da hırslandırdı. Onlar olan bitenin farkında ve kulübe yapılan saldırılar ile daha da hırslanıyorlar. Takım hiç olmadığı kadar kenetlendi. Bizim yapamayacağımız şeyi rakibimiz yapıyor. Sahanın dışına çıkmak istemiyoruz, ama sürekli çekmeye çalışıyorlar. Halbuki bu işten yine kendileri zararlı çıkıyor. Yerli yabancı oyuncular müthiş bir birlik ve beraberlik içindeler. Her şeyin de farkındalar" şeklinde değerlendirme yaptılar.
EKSTRA KONSANTRASYON SAĞLADI
Sarı-kırmızılıları özellikle yapılan sözlü saldırıların ve yaşanan tartışmaların çok etkilediği, ekstra konsantrasyon sağladığı belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'u hedef alan sözlerine Icardi'nin salı günü oynanan Hatayspor maçında attığı gol sonrası yaptığı 'uyuma' sevinci de Florya'da buna örnek gösterildi.
"ALİ KOÇ KONUŞUNCA TAKIM KENETLENİYOR"
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; kulüp kaynakları da yaşanan kenetlenmeyle ilgili, "Sezon başında başlayan ve son dönemde daha da artan gerginlik oyuncuları son maçlar öncesinde daha da hırslandırdı. Onlar olan bitenin farkında ve kulübe yapılan saldırılar ile daha da hırslanıyorlar. Takım hiç olmadığı kadar kenetlendi. Bizim yapamayacağımız şeyi rakibimiz yapıyor. Sahanın dışına çıkmak istemiyoruz, ama sürekli çekmeye çalışıyorlar. Halbuki bu işten yine kendileri zararlı çıkıyor. Yerli yabancı oyuncular müthiş bir birlik ve beraberlik içindeler. Her şeyin de farkındalar" şeklinde değerlendirme yaptılar.