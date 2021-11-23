Galatasaray'da gençlik sendromu! Derbi tansiyonunu kaldıramadılar

Genç futbolcularla kurulu bir kadroya sahip Galatasaray bu sezon 3 derbide de öne geçmesine rağmen sadece 1 puan çıkardı.



Otoritelere göre genç futbolcular yüksek maçları kaldıramıyor ve maçların son bölümünde sıkıntı yaşıyorlar. Fenerbahçe önünde de aynı kaderi yaşaması, "Gençlik sendromu" olarak değerlendirildi.



Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray bu sezon hep aynı senaryoyu yaşıyor.



Sarı-Kırmızılılar ligde oynadığı 3 derbide de skor üstünlüğünü yakalamasına rağmen sahadan sadece 1 puanla ayrılabildi.



4. hafta Trabzonspor deplasmanına çıkan Galatasaray maça çok flaş bir başlangıç yapmış ve 2-0 öne geçmişti.



Ancak 90 dakikanın bitiminde skor tabelası 2-2'yi gösterdi. 10. hafta Beşiktaş deplasmanında mücadele eden Cimbom bu kez de 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.



Sarı- Kırmızılılar'ın Fenerbahçe önünde de aynı kaderi yaşaması, "Gençlik sendromu" olarak değerlendirildi.



Otoritelere göre genç futbolcular tansiyonu yüksek maçları kaldıramıyor ve maçların son bölümünde sıkıntı yaşanıyor. Galatasaray bu sezon Kasımpaşa maçında da 2-0 öne geçip 1 puana razı olmuştu.



