Galatasaray'da gençlik projesi rafa kalktı

Fenerbahçe'nin 26,4 yaş ortalaması ile çıktığı derbide 29.0'lık yaş ortalamasına sahip bir ilk 11'le yer alan Galatasaray'da "Gençlik Projesi" de rafa kalktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gençlik projesi rafa kalktı
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11 Nisan 2022 15:05
Sezona Burak Elmas başkanlığında ve Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde büyük hedeflerle ve "Gençlik Projesi" ile başlayan Cimbom, yaz transfer döneminde yaklaşık 26 milyon Euro harcamış ve yaş ortalaması düşük, gelecek vaat eden bir kadro kurmuştu.

Galatasaray'da ligde ilk devre bitmeden şampiyonluk yarışına havlu atılması ve kupaya edilen erken veda sonrası teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılırken yerine Domenec Torrent getirilmişti. Torrent ile daha da kötüye giden Cimbom, Süper Lig'de 32. hafta sonunda 41 puanla 14. sırada yer alırken, bitime 6 hafta kala düşme hattı ile bağını koparamayan Aslan'da "Gençlik Projesi" de rafa kalktı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbi maça 29,0 yaş ortalamasına sahip bir ilk 11'de çıkarken Sarı-Lacivertliler'in ise ilk 11'inin yaş ortalaması 26,4'da kaldı.

 

 
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