Galatasaray'da gençlik için adres Florya

Takım yaşını düşüren Galatasaray'da yeni sezonda da bu operasyon devam edecek. U19 maçları yakından takip edilirken, burada parlayan isimler sezon boyunca A takım idmanlarına çıkacak. Hedef yeni yıldızları Türk futboluna kazandırmak.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da gençlik için adres Florya
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01 Haziran 2021 10:47
Geçen sezon yapılan transferlerle takım yaşını düşüren Galatasaray yeni sezonda da bu operasyona devam edecek. Aslan'ın bu projede en güvendiği yer ise elbette Florya. U19 maçları yakından takip edilirken, A takım seviyesinde olan isimler yeni sezonda direkt kadroya alınacak ve takımla idman yapacak.

DAHA FAZLA ŞANS VERİLECEK

Geçen sene farklı takımlara kiralanan ve gelecek vaadeden isimler Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün ve Atalay Babacan da Galatasaray'a geri dönecek. Cim Bom'un hedefi bu isimlere daha fazla şans vererek yeni yıldızları Türk futboluna kazandırmak ve ekonomik olarak artı politakalar uygulamak.

Sarı kırmızılıların U19 takımında ise şu anda Eren Aydın ve Metehan Baltacı isimleri öne çıkıyor

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