Galatasaray'da gençlik için adres Florya

Geçen sezon yapılan transferlerle takım yaşını düşüren Galatasaray yeni sezonda da bu operasyona devam edecek. Aslan'ın bu projede en güvendiği yer ise elbette Florya. U19 maçları yakından takip edilirken, A takım seviyesinde olan isimler yeni sezonda direkt kadroya alınacak ve takımla idman yapacak.



DAHA FAZLA ŞANS VERİLECEK



Geçen sene farklı takımlara kiralanan ve gelecek vaadeden isimler Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün ve Atalay Babacan da Galatasaray'a geri dönecek. Cim Bom'un hedefi bu isimlere daha fazla şans vererek yeni yıldızları Türk futboluna kazandırmak ve ekonomik olarak artı politakalar uygulamak.



Sarı kırmızılıların U19 takımında ise şu anda Eren Aydın ve Metehan Baltacı isimleri öne çıkıyor



