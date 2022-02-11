Galatasaray'da gençleştirme operasyonu tersine döndü!

'Gençleştirme operasyonu' ile girdiği ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, kötü gidişe dur demek için ara transferde deneyimli isimlere yönelmişti.



Bu planlama önümüzdeki sezon öncesi de devam edecek. Avrupa medyasından farklı kaynaklar, bunun göstergesi. İngiliz The Sun'a göre Cimbom, İtalyan devi İnter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arturo Vidal'e talip.



DENAYER YENİLEMEDİ



Haberde; Şilili orta sahaya Tottenham ve Marsilya'nın da talip olduğu vurgulandı.



Fransız medyasının gündemindeki isim ise Jason Denayer. 26 yaşındaki Belçikalı savunmacının adı, Lyon ile kontrat yenilememesinin ardından bir kez daha 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak oynadığı Galatasaray ile anılıyor.



İtalyan medyasına göre ise Udinese ile kontratı sonlanacak Jens Stryger Larsen'in rotası Galatasaray olacak.



