Galatasaray'da gençlerin kaderi kamp sonrası belli olacak

Fatih Terim, kampta yer alan genç futbolculardan hangisinin yola devam edeceğine kamp sonrası karar verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da gençlerin kaderi kamp sonrası belli olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2021 14:07
Galatasaray'da kadrodaki eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle birçok genç futbolcuyu A takıma dahil eden Fatih Terim, bu isimlerin hangisinin yola devam edeceğine kamp sonrası karar verecek.

Özellikle Emin Bayram, Işık Kaan Arslan, Yunus Akgün, Atalay Babacan ve Ali Yavuz Kol gibi gelecek vadeden gençlerin, başka takımlara kiralayıp kiralanmayacağı merak konusu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.