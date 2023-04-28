Galatasaray'ın en tecrübeli oyuncularından Dries Mertens, özellikle takımdaki genç oyuncuları Beşiktaş derbisine motive etmeye çalışıyor.
Kerem, Yunus, Barış, Boey gibi isimlerin yanından ayrılmayan 35 yaşındaki forvet, geçmiş yıllardaki tecrübelerini takıma aktarıyor.
9 GOLE KATKI
Bu sezon ligde 24 maçta forma giyen Mertens, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
Kerem, Yunus, Barış, Boey gibi isimlerin yanından ayrılmayan 35 yaşındaki forvet, geçmiş yıllardaki tecrübelerini takıma aktarıyor.
9 GOLE KATKI
Bu sezon ligde 24 maçta forma giyen Mertens, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.