Galatasaray'da gençlerin ağabeyi Mertens!

Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Dries Mertens, Beşiktaş derbisi öncesinde tecrübelerini takıma aktarıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gençlerin ağabeyi Mertens!
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28 Nisan 2023 13:43
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Galatasaray'ın en tecrübeli oyuncularından Dries Mertens, özellikle takımdaki genç oyuncuları Beşiktaş derbisine motive etmeye çalışıyor.

Kerem, Yunus, Barış, Boey gibi isimlerin yanından ayrılmayan 35 yaşındaki forvet, geçmiş yıllardaki tecrübelerini takıma aktarıyor.

9 GOLE KATKI

Bu sezon ligde 24 maçta forma giyen Mertens, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.  

 
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