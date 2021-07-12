Galatasaray'da gençler parlıyor

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'yı 4-2'lik skorla yenmişti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'dan geldi.



Bunun yanı sıra sarıkırmızlı ekibin genç isimleri Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Işık Kaan Arslan oynadıkları futbolla beğeni topladı.



Yunus ve Işık Kaan için çeşitli kiralık teklifleri gelirken, Fatih Terim ise kampta bu oyuncuların performansını yakından görmek istiyor.



