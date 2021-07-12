Galatasaray'da gençler parlıyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalışmalar sürerken genç oyuncuların performansı dikkat çekiyor.

Abone Ol
Galatasaray'da gençler parlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2021 11:12
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'yı 4-2'lik skorla yenmişti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'dan geldi.

Bunun yanı sıra sarıkırmızlı ekibin genç isimleri Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Işık Kaan Arslan oynadıkları futbolla beğeni topladı.

Yunus ve Işık Kaan için çeşitli kiralık teklifleri gelirken, Fatih Terim ise kampta bu oyuncuların performansını yakından görmek istiyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.