Galatasaray'da genç oyunculara şartlı izin!

Galatasaray, genç oyuncularını oynama şartıyla göndermeyi planlıyor.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da genç oyunculara şartlı izin!
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17 Temmuz 2024 09:11
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 09:12
Bulgaristan pasaportuna sahip Baran Aksaka'yı Bulgaristan ekibi FK Arda'ya kiralık göndermeye hazırlanan Galatasaray'da genç oyunculara teklifler geliyor.

Florya çıkışlı Ali Yeşilyurt, Işık Kaan Arslan, Eren Aydın, Jankat Yılmaz, Batuhan Şen ve Berk Balaban şu an Avusturya'da kampta A Takım'la beraber çalışıyor.

Fakat bu oyuncuların da oynama şartıyla gönderilmesi bekleniyor. 

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