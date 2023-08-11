Galatasaray'da genç oyuncu Macaristan yolcusu!

Galatasaray'da transferler devam ederken takımda düşünülmeyen oyuncular ayrılmaya devam ediyor.
Altyapıdan yetişen 20 yaşındaki orta saha Baran Aksaka geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK'ye transfer oluyordu.
Buna karşın Gaziantep'e transferi son anda gerçekleşmeyen Baran Aksaka'nın tercihi Avrupa oldu. Genç orta saha oyuncusu bu sezonu Macaristan ekibi Mezokövesd Zsory'de kiralık geçirecek.
Sarı-kırmızılılar, Baran Aksaka'nın sözleşmesine satın alma opsiyonu konulmasını kabul etmediği belirtildi.
Altyapıdan yetişen 20 yaşındaki orta saha Baran Aksaka geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK'ye transfer oluyordu.
Buna karşın Gaziantep'e transferi son anda gerçekleşmeyen Baran Aksaka'nın tercihi Avrupa oldu. Genç orta saha oyuncusu bu sezonu Macaristan ekibi Mezokövesd Zsory'de kiralık geçirecek.
Sarı-kırmızılılar, Baran Aksaka'nın sözleşmesine satın alma opsiyonu konulmasını kabul etmediği belirtildi.