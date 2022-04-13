Galatasaray'da genç isimlere müjde

Fenerbahçe yenilgisinin ardından eleştirilere hedef olan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten sürpriz hamle geldi.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da genç isimlere müjde
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13 Nisan 2022 08:08
Süper Lig 'de bu sezon istenilen görüntüyü veremeyen, son olarak Fenerbahçe 'ye deplasmanda kaybederek moralleri alt üst olan Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent, gelecek sezon için kadroya almayı hedeflediği gençleri yavaş yavaş A takıma çıkarmaya başlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda U19 takımında forma giyen Beknaz Almazbekov'u A Takım idmanlarında deneyen Domenec Torrent, Kırgız futbolcu ve yanında 4 genç ismi daha yarınki idmana çağırdı. Bu gençlerin arasında Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman, Emir Tintiş, Baran Aksaka ve Zeki Saki de yer alıyor.

Torrent'in bu genç isimleri yeni sezonda kadroya dahil ederek şans vermeyi düşündüğü ve bu isimleri parlatarak Galatasaray'a katkı sağlaması açısından bu hamleyi yaptığı öğrenildi.



 
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