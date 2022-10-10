Galatasaray'da gelen gideni arattı!

Fransa'nın Nantes takımına kiralanan Mısırlı Mustafa Mohamed, 9 lig maçına çıktı, 2 gol 2 de asist ile katkı verdi. UEFA Avrupa Ligi'nde de üç karşılaşmada forma giyen golcü, Olympiakos maçında da bir golle kendini gösterdi.



Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Karagümrük formasıyla buluşan Mbaye Diagne de çok iyi bir performans ortaya koydu. Ligdeki 8 karşılaşmada 4 gol, bir asiste imza atan Senegalli futbolcu, Cim-Bom'un en skorer ismi Gomis ile aynı sayıda gole ulaşmış oldu.



Ankaragücü'ne kiralanan Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı da önceki gün İstanbulspor galibiyetine önemli katkıda bulundu. Emre, Taylan'ın asistini değerlendirip gol yaptı.



Bu sezon kendi futbolcularının ayağından 7 golü bulunan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu iki kez rakip fileleri havalandırırken, diğer tek gol ise orta sahaya transfer edilen Sergio Oliveira'dan geldi.





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