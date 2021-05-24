Galatasaray'da Gedson haftası: Resmi teklif gidiyor

Yarım sezonluk performansıyla herkesi kendisine hayran bırakan Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için yönetim harekete geçiyor. 22 yaşındaki yıldızı bir sene daha kiralamak isteyen Aslan bu hafta Benfica'yla görüşecek ve 1 milyon euro bandında bir teklif sunacak.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Galatasaray'da Gedson haftası: Resmi teklif gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2021 11:42
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Galatasaray
Galatasaray Yönetimi'nde krizler devam ederken, transfer çalışmaları kusursuz işliyor. Fatih Terim'inraporları doğrultusunda yeni sezon çalışmalarına başlayan Aslan, iç transferde Marcao ile sözleşme uzatmıştı. Sarı-Kırmızılılar'da şimdiki hedef: Gedson Fernandes...

Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan ve özellikle son haftalardaki performansıyla beğeni kazanan Portekizli oyuncunun, bir sezon daha kadroya katılması planlanıyor.

TERİM, RUI COSTA İLE GÖRÜŞECEK

Bunun için de Benfica ile bu hafta yeniden görüşecek olan Aslan, 1 milyon Euro bandında bir kiralama teklifi sunacak. 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de mutlu olması transferin önünü açarken, Fernandes'e de yıllık 1.5 milyon Euro civarında bir ücret teklif edilecek. Görüşmelerde yine Fatih Terim'in, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile olan yakınlığını kullanması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.