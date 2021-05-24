Galatasaray'da Gedson haftası: Resmi teklif gidiyor

Galatasaray Yönetimi'nde krizler devam ederken, transfer çalışmaları kusursuz işliyor. Fatih Terim'inraporları doğrultusunda yeni sezon çalışmalarına başlayan Aslan, iç transferde Marcao ile sözleşme uzatmıştı. Sarı-Kırmızılılar'da şimdiki hedef: Gedson Fernandes...



Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan ve özellikle son haftalardaki performansıyla beğeni kazanan Portekizli oyuncunun, bir sezon daha kadroya katılması planlanıyor.



TERİM, RUI COSTA İLE GÖRÜŞECEK



Bunun için de Benfica ile bu hafta yeniden görüşecek olan Aslan, 1 milyon Euro bandında bir kiralama teklifi sunacak. 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de mutlu olması transferin önünü açarken, Fernandes'e de yıllık 1.5 milyon Euro civarında bir ücret teklif edilecek. Görüşmelerde yine Fatih Terim'in, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile olan yakınlığını kullanması bekleniyor.



