Galatasaray'da geçilmez ikili: Marcao - Nelsson!

Nelsson ve Marcao tandemi Lazio'dan sonra Marsilya'ya karşı da birlikte oynadı. Aslan, bu ikiliyle yine gol yemedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da geçilmez ikili: Marcao - Nelsson!
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02 Ekim 2021 11:38
Galatasaray'da herkes, Marcao'nun cezasının bir an önce bitmesini bekliyor.

Sezonun açılış haftasında Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan Brezilyalı stoper sadece Avrupa Kupası'nda oynayabiliyor.

Sarı-kırmızılıların rüyasını süsleyen Victor Nelsson-Marcao ikilisi Lazio mücadelesinden sonra Marsilya deplasmanında da birlikte forma giydi.

Aslan iki güçlü rakibine de gol şansı vermedi. Marcao'nun Süper Lig'de 2 maç daha cezası bulunuyor. Fatih Terim de Marcao'nun dönüşünü bekliyor. Böylece Danimarkalı Victor Nelsson da sağ stopere geçecek.


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