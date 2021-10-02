Galatasaray'da geçilmez ikili: Marcao - Nelsson!

Galatasaray'da herkes, Marcao'nun cezasının bir an önce bitmesini bekliyor.



Sezonun açılış haftasında Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan Brezilyalı stoper sadece Avrupa Kupası'nda oynayabiliyor.



Sarı-kırmızılıların rüyasını süsleyen Victor Nelsson-Marcao ikilisi Lazio mücadelesinden sonra Marsilya deplasmanında da birlikte forma giydi.



Aslan iki güçlü rakibine de gol şansı vermedi. Marcao'nun Süper Lig'de 2 maç daha cezası bulunuyor. Fatih Terim de Marcao'nun dönüşünü bekliyor. Böylece Danimarkalı Victor Nelsson da sağ stopere geçecek.



