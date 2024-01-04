Galatasaray'da geçici çözüm: Eski dostlar

Geçen sezonun şampiyon kadrosunu bu sezonun başında yıldızlarla takviye ederken maaş bütçesini zorlayan Galatasaray, sorun yaşadığı bölgelere ara transfer döneminde çare bulmaya çalışacak.
Ancak formül biraz farklı: Başkan Dursun Özbek'in "Limitleri zorlamayın" uyarısının ardından yönetim, düşük maliyetli isimlere yöneldi. Takımı ve camiayı tanıyan isimler de transferde ön plana çıktı. Özellikle sol bek ve orta sahaya 6 aylık 'geçici çözüm' için 'eski dostlar' gündeme geldi.
ÜÇÜ DE 30'ÜN ÜZERİNDE
Arda Turan'ın çalıştırdığı 1. Lig ekibi Eyüpspor'da ikinci baharını yaşayan, 16 maçta 5 gol - 5 asist üreten Caner Erkin (35), sol bek adaylarından biri.
Geçen yaz adı Galatasaray ile anılan ancak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı tercih eden Alex Telles'in (31) menajeri ile temas kurulması da planlanıyor. Merkez orta saha için gündeme gelen isim ise Badou Ndiaye.
Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, Adana Demirspor'un gözden çıkardığı 33 yaşındaki Senegalli için nabız yokluyor.
Ancak formül biraz farklı: Başkan Dursun Özbek'in "Limitleri zorlamayın" uyarısının ardından yönetim, düşük maliyetli isimlere yöneldi. Takımı ve camiayı tanıyan isimler de transferde ön plana çıktı. Özellikle sol bek ve orta sahaya 6 aylık 'geçici çözüm' için 'eski dostlar' gündeme geldi.
ÜÇÜ DE 30'ÜN ÜZERİNDE
Arda Turan'ın çalıştırdığı 1. Lig ekibi Eyüpspor'da ikinci baharını yaşayan, 16 maçta 5 gol - 5 asist üreten Caner Erkin (35), sol bek adaylarından biri.
Geçen yaz adı Galatasaray ile anılan ancak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı tercih eden Alex Telles'in (31) menajeri ile temas kurulması da planlanıyor. Merkez orta saha için gündeme gelen isim ise Badou Ndiaye.
Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, Adana Demirspor'un gözden çıkardığı 33 yaşındaki Senegalli için nabız yokluyor.