Galatasaray'da galibiyet yemini

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada galibiyete hasret kalan Galatasaray'da tek hedef, Adana Demirspor deplasmanında alınacak bir 3 puan ile kötü gidişe nokta koymak.
Sarı-kırmızılı futbolcuların 1-1 biten Başakşehir maçı sonrasında evlerine gitmediği, tesislerde buluşarak Florya'da gece toplantısı yapıldığı öğrenildi.
Galatasaray, Adana Demirspor ile salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı futbolcuların 1-1 biten Başakşehir maçı sonrasında evlerine gitmediği, tesislerde buluşarak Florya'da gece toplantısı yapıldığı öğrenildi.
Galatasaray, Adana Demirspor ile salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.