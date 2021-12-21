Galatasaray'da galibiyet yemini

Galatasaray'da futbolcuların Medipol Başakşehir beraberliğinin ardından evlerine gitmediği ve toplantı yaptığı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da galibiyet yemini
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21 Aralık 2021 09:34
Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada galibiyete hasret kalan Galatasaray'da tek hedef, Adana Demirspor deplasmanında alınacak bir 3 puan ile kötü gidişe nokta koymak.

Sarı-kırmızılı futbolcuların 1-1 biten Başakşehir maçı sonrasında evlerine gitmediği, tesislerde buluşarak Florya'da gece toplantısı yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray, Adana Demirspor ile salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.


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