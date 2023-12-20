Galatasaray'da galibiyet serisi 'dört' oldu

Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'da galibiyet serisi 'dört' oldu
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20 Aralık 2023 23:03
Süper Lig'de Karagümrük'ü 1-0 yenen Galatasaray serisine devam ediyor.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçını kazanarak Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 4 maçında sırasıyla Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

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