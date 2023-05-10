Galatasaray'da galibiyet primi ikiye katlandı!

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray'da büyük bir coşku yaşandı. Yönetim, futbolcular için belirlenen 10 milyon TL'lik galibiyet primi, futbolculardan gelen talep üzerine artırma kararı aldı. İ

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da galibiyet primi ikiye katlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2023 10:46
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. NEF Stadyumu'nda oynanan heyecan dolu maçı sarı-kırmızılılar, Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Son iki maçta 5 puan kaybeden Cimbom, bu galibiyetle yeniden moral buldu.

PUAN FARKI 5'E ÇIKTI

En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Giresunspor'a puan kaybetmesini iyi değerlendiren Galatasaray, sarı-lacivertlilerle puan farkını 5'e çıkardı.

GALİBİYET PRİMİ İKİYE KATLANDI

Başakşehir karşılaşmasının ardından Galatasaray soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Yer gök 'şampiyon' sesleriyle inlerken yöneticiler de bu sevince ortak oldu. Yöneticiler, futbolcuların 10 milyon TL'lık primin artırılması yönündeki talebini de geri çevirmedi. Başakşehir galibiyetinin prim miktarı 20 milyon TL'ye çıkarıldı. Bu durum coşkuyu daha da artırdı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN EKSTRA PRİM

Galatasaray yönetiminin, şampiyonluk için de ekstra prim miktarı belirlemesi bekleniyor. 

 
 

 

 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery