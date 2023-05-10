Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. NEF Stadyumu'nda oynanan heyecan dolu maçı sarı-kırmızılılar, Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Son iki maçta 5 puan kaybeden Cimbom, bu galibiyetle yeniden moral buldu.En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Giresunspor'a puan kaybetmesini iyi değerlendiren Galatasaray, sarı-lacivertlilerle puan farkını 5'e çıkardı.Başakşehir karşılaşmasının ardından Galatasaray soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Yer gök 'şampiyon' sesleriyle inlerken yöneticiler de bu sevince ortak oldu. Yöneticiler, futbolcuların 10 milyon TL'lık primin artırılması yönündeki talebini de geri çevirmedi. Başakşehir galibiyetinin prim miktarı 20 milyon TL'ye çıkarıldı. Bu durum coşkuyu daha da artırdı.Galatasaray yönetiminin, şampiyonluk için de ekstra prim miktarı belirlemesi bekleniyor.