Galatasaray'da Gabriel Sara'ya tam not!

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Gabriel Sara, performansıyla beğeni topladı.
Toplamda 66 dakika sahada kalan 26 yaşındaki orta saha, 46 kez topla buluştu ve 27 isabetli pas verdi. Yüzde 73 pas yüzdesiyle oynayan Sara, 1 kez rakip ceza sahasında topla buluştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da başarılı oyuncunun performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Buruk yaptığı açıklamada, "Gabriel ona verdiğimiz görevi yaptı. Kolay maç değildi. Performansından memnunum. Daha yeni geldi, gelişecek ve takıma, oyuna alışacak. Daha çok risk alacak ve gerçekten çok kaliteli ve çok özel oyuncu." ifadelerini kullandı.
İŞTE GABRIEL SARA'NIN KONYA MAÇI İSTATİSTİKLERİ
Süre: 66'
Topla Buluşma: 46
Pas: 27/37
Pas Yüzdesi: %73
RCS Topla Buluşma: 1
Orta: 1/3
Çalım: 1/1
İkili Mücadele Kazanma: 2/2
Hava Topu: 1/1
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Gabriel Sara, performansıyla beğeni topladı.
Toplamda 66 dakika sahada kalan 26 yaşındaki orta saha, 46 kez topla buluştu ve 27 isabetli pas verdi. Yüzde 73 pas yüzdesiyle oynayan Sara, 1 kez rakip ceza sahasında topla buluştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da başarılı oyuncunun performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Buruk yaptığı açıklamada, "Gabriel ona verdiğimiz görevi yaptı. Kolay maç değildi. Performansından memnunum. Daha yeni geldi, gelişecek ve takıma, oyuna alışacak. Daha çok risk alacak ve gerçekten çok kaliteli ve çok özel oyuncu." ifadelerini kullandı.
İŞTE GABRIEL SARA'NIN KONYA MAÇI İSTATİSTİKLERİ
Süre: 66'
Topla Buluşma: 46
Pas: 27/37
Pas Yüzdesi: %73
RCS Topla Buluşma: 1
Orta: 1/3
Çalım: 1/1
İkili Mücadele Kazanma: 2/2
Hava Topu: 1/1
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