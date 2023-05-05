Galatasaray'da gelecek sezon için kombine bilet satışında rekora doğru gidilirken, Nef Stadı'ndaki 198 locanın tamamı tükendi.Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesinden sonra önemli dünya yıldızlarını kadrosuna katan ve şampiyonluk için avantajlı durumda bulunan sarı-kırmızılılar bu sezon 45 bin ortalamayla maçlarını oynadı. Cim-Bom'da gelecek sezonun heyecanı da şimdiden başladı. Loca için talepte bulunan oyunculara bile olumlu dönüş yapılamadığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda, Kaan Ayhan'ın loca almak istediği ancak tükenmesinden dolayı milli futbolcuya olumlu yanıt verilemediği öğrenildi.Galatasaray'da kombine yenileme satışları tarihi bir rakama ulaştı. Satışa çıktığı 18 Nisan günü rekor ilgi gören kombine ve VIP koltuk yenilemede satış adedi 19 bini aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamı oldu. En çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam rakama, bu sene mesai saatleri dışındaki bayram tatillerine rağmen, 10 iş günü içerisinde ulaşıldığı belirtildi.Önceki senelerle kıyaslandığında bu rakamın bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını bile geride bıraktığı ifade edildi. Bir başka ifadeyle yüzde 60'a yakın yenileme oranına sadece 10 günde ulaşıldığı bildirildi.