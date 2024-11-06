Galatasaray'da futbolculara prim dopingi

Galatasaraylı yöneticiler, Tottenham maçı öncesinde ellerini ceplerine attılar.
Galatasaray'da son 1 ayın tüm alacakları ve maç primleri, futbolcuların hesaplarına yatırıldı.
Başkan Dursun Özbek'in Tottenham galibiyeti için de toplamda 1 milyon euro civarında bir prim vermeyi düşündüğü, bu kararını da maçtan hemen önce takıma ileteceği öğrenildi.
Galatasaray'da son 1 ayın tüm alacakları ve maç primleri, futbolcuların hesaplarına yatırıldı.
Başkan Dursun Özbek'in Tottenham galibiyeti için de toplamda 1 milyon euro civarında bir prim vermeyi düşündüğü, bu kararını da maçtan hemen önce takıma ileteceği öğrenildi.