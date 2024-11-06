Galatasaray'da futbolculara prim dopingi

Galatasaray yönetimi, Tottenham maçı öncesi hem 1 aylık tüm alacakları yatırdı hem de ekstra prim kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da futbolculara prim dopingi
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06 Kasım 2024 10:17
Galatasaraylı yöneticiler, Tottenham maçı öncesinde ellerini ceplerine attılar.

Galatasaray'da son 1 ayın tüm alacakları ve maç primleri, futbolcuların hesaplarına yatırıldı.

Başkan Dursun Özbek'in Tottenham galibiyeti için de toplamda 1 milyon euro civarında bir prim vermeyi düşündüğü, bu kararını da maçtan hemen önce takıma ileteceği öğrenildi. 

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