Galatasaray'da futbolculara güven mesajı

Galatasaray yönetimi, teknik heyet ve futbolcular yemekte bir araya geldi. Yönetim, teknik heyet ve futbolculara, "Size sonuna kadar güveniyoruz" mesajı verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da futbolculara güven mesajı
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14 Ocak 2024 09:36
Son güncelleme 14 Ocak 2024 09:45
Galatasaray yönetim ve futbolcular kenetlendi.

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik kadro ve oyuncular cuma akşamı Galatasaray Adası'nda düzenlenen etkinlikte buluştu.

Sivas'ta yaşanan moral bozukluğunu gidermeye çalışan ve bu nedenle yemek organizasyonu tertipleyen yönetim, teknik kadro ile oyunculara "Sizlere sonuna kadar güveniyoruz" mesajı verdi.

Diğer taraftan etkinlik sırasında şehit haberlerinin gelmesi üzerine resmi sitede organizasyonla ilgili paylaşım yapılmaması kararının alındığı belirtildi.

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