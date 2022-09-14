Galatasaray'da futbolcular açılıyor!

Comparısonator data karşılaştırma platformu makine öğrenim sistemi tarafından işlenen verilere göre Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 6. haftasında öne çıkan futbolcu performansları belirlendi.Kasımpaşa deplasmanında geriye düşmesine karşılık sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmayı başaran sarı- kırmızılı ekip hazırlanan raporda öne çıkmayı başardı. Comparisonator'un en iyi 11'inde tam 4 futbolcu yer aldı.Sacha Boey, Oliveira, Kerem ve Gomis öne çıkan performanslarıyla listeye adını yazdırmayı başardı. Ayrıca Oliveira en çok başarılı orta (4) yapan, Yunus (4) ve Sacha (2) ise başarılı kilit pas veren isimler oldu.