Galatasaray'da futbol şubesinde yeni dönem

Galatasaray'da Burak Elmas'ın koltuğa oturmasıyla futbolda yeni dönem başladı. Elmas, Florya ile direkt temas kurma kararı aldı ve bu nedenle "Futbol şube sorumlusu" görevi ortadan kalktı.



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Geçen dönem Florya ile yönetim arasında yaşanan çatışmaları da dikkate alan Başkan Burak Elmas, bundan sonra Fatih Terim ile iletişiminde aracı kullanmayacak. Sarı-kırmızılı kulübün yeni patronu, futbolla ilgili birikimlerini bu noktada kullanacak ve tecrübeli teknik adamın elini rahatlatacak.



Terim ile olan yakın diyaloğu nedeniyle Florya'ya mümkün olduğunca zaman ayıracak olan Başkan Burak Elmas'a, futbol konusunda Işıtan Gün yardımcı olacak.



Geçmişte de Galatasaray'da yöneticilik yapan ve son olarak Fortuna Sittard Kulübü Başkanı olan Işıtan Gün, Elmas'a futbol ile ilgili planlama ve strateji konusunda katkıda bulunacak. Ayrıca Sportif AŞ'den de Ural Aküzüm'ün ağırlığı futbola vereceği öğrenildi.



