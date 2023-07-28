Galatasaray'da Fred transferi için kritik görüşme

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Galatasaray ile önemli bir görüşme yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Fred transferi için kritik görüşme
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28 Temmuz 2023 00:23
Son güncelleme 28 Temmuz 2023 00:24
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda yer alan Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Fred, Galatasaray ile önemli bir görüşme yapacak.

48 SAAT İÇİNDE GÖRÜŞME

İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre; Fred, kendisine talip olan Fulham ve Galatasaray ile görüşmelerde bulundu. Haberde, Brezilyalı oyuncunun 48 saat içinde Galatasaray ile önemli bir toplantı yapacağı kaydedildi.

4 TAKIM TALİP

Öte yandan Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Fred'e, biri Galatasaray olmak üzere Türkiye'den 2, Arabistan'dan 1 ve İngiltere'den Fulham ekipleri talip olmuş durumda.

GEÇEN SEZON 56 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın gündemindeki Fred geride kalan sezonda Manchester United'da tam 56 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi.



 
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