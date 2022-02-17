Galatasaray'da forvette büyük rekabet

Galatasaray'da birçok mevkide sıkıntı yaşanırken forvette büyük bir rekabet yaşanıyor.



DOPİNG ETKİSİ!



Sarı-kırmızılıların son dönemdeki gol sıkıntısına çare olarak getirilen Bafetimbi Gomis'in, Mustafa Muhammed üzerinde doping etkisi yaptığı ortaya çıktı. Takımın son antrenmanlarında, iki futbolcunun da çok formda bir görüntü çizdiği öğrenildi.



TORRENT DURUMDAN MEMNUN



Göztepe maçı öncesi tercih yapmakta zorlanan Domenec Torrent'in iki oyuncunun son durumundan çok memnun olduğu belirtildi. İspanyol hocanın, Göztepe maçında Gomis ile başlayıp ikinci yarıda da Muhammed'e şans vermeyi planladığı dile getirildi.



Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır formasıyla varlık gösteremeyen Mustafa Muhammed, dönüşünün ardından sonradan oyuna girmiş ve Kayserispor filelerini havalandırmıştı. Sezon başından bu yana 6 golü bulunan futbolcunun, Bafetimbi Gomis ile yaşadığı tatlı çekişmenin Galatasaray lehine olacağı vurgulandı.





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