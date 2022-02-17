Galatasaray'da forvette büyük rekabet

Galatasaray'ın en çok sıkıntı çektiği gol bölgesinde Bafetimbi Gomis'in gelişi ilaç olacak gibi görünüyor. Fransız oyuncu ile rekabete giren Mustafa Muhammed'in form tuttuğu, ikisinin de tatlı bir yarış içerisine girdiği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da forvette büyük rekabet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2022 09:11
Galatasaray'da birçok mevkide sıkıntı yaşanırken forvette büyük bir rekabet yaşanıyor.

DOPİNG ETKİSİ!

Sarı-kırmızılıların son dönemdeki gol sıkıntısına çare olarak getirilen Bafetimbi Gomis'in, Mustafa Muhammed üzerinde doping etkisi yaptığı ortaya çıktı. Takımın son antrenmanlarında, iki futbolcunun da çok formda bir görüntü çizdiği öğrenildi.

TORRENT DURUMDAN MEMNUN

Göztepe maçı öncesi tercih yapmakta zorlanan Domenec Torrent'in iki oyuncunun son durumundan çok memnun olduğu belirtildi. İspanyol hocanın, Göztepe maçında Gomis ile başlayıp ikinci yarıda da Muhammed'e şans vermeyi planladığı dile getirildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır formasıyla varlık gösteremeyen Mustafa Muhammed, dönüşünün ardından sonradan oyuna girmiş ve Kayserispor filelerini havalandırmıştı. Sezon başından bu yana 6 golü bulunan futbolcunun, Bafetimbi Gomis ile yaşadığı tatlı çekişmenin Galatasaray lehine olacağı vurgulandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.