Galatasaray'da forvetler hayal kırıklığı!

Galatasaray'da hücum hattındaki isimlerin performansları teknik heyeti şaşkına çevirdi.



Süper Lig'de Mustafa Muhammed'in 4, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu'nun ise birer golleri var. Bu durum takımın lig performansını aşağıya çekerken ligde 8. sırada kendisine yer bulabilen Galatasaray'ın bu sezon 14 haftada sadece 19 golü var. Bu da Süper Ligdeki 11 takımdan daha az...



Bu isimler Avrupa Ligi grup maçlarında henüz gol atamadı. Sadece Diagne eleme maçlarında 2 kez fileleri havalandırdı.





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