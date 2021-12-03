Galatasaray'da forvetler hayal kırıklığı!

Galatasaray'ın üç golcüsü var ama sarı-kırmızılı isimlerin performansı hayal kırıklığı yarattı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da forvetler hayal kırıklığı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2021 13:29
Galatasaray'da hücum hattındaki isimlerin performansları teknik heyeti şaşkına çevirdi.

Süper Lig'de Mustafa Muhammed'in 4, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu'nun ise birer golleri var. Bu durum takımın lig performansını aşağıya çekerken ligde 8. sırada kendisine yer bulabilen Galatasaray'ın bu sezon 14 haftada sadece 19 golü var. Bu da Süper Ligdeki 11 takımdan daha az...

Bu isimler Avrupa Ligi grup maçlarında henüz gol atamadı. Sadece Diagne eleme maçlarında 2 kez fileleri havalandırdı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.