Galatasaray'da forvetler can sıktı!

Yeni sezona birçok transferle giren Galatasaray, yine umduğu futbolu ortaya koyamadı.Maçta ikinci yarı başlarken, ilk devredeki oyunu ve gol yollarındaki etkisizliği açıklamaya çalışan yorumcular bile durumu anlatmakta zorlandılar. Kağıt üzerinde taraftar desen, sezonun ilk iç saha maçında statta boş koltuk bırakmadan tribünleri dolduran taraftar; zemin dersen gözleri kamaştıran bir çim; sıcaklık desen mevsime göre gayet iyi sayılabilecek bir hava vardı. Rakip de geçen sezon düşme hattından son haftalarda kurtulan Giresunspor olunca yeni transferleri dünya gözüyle görmek için stada koşan taraftarların beklentisi güzel Futbol ve farklı galibiyetti. Olmadı.İlk yarıda tüm hatlarıyla kapanan Giresun karşısında hareketli, ancak yetersiz bir futbol vardı. Ağırlıklı olarak Giresun sahasına yığılan oyun, yapılan 17 ortanın hiçbiri doğru final vuruşlarıyla tamamlanamayınca gol sesi vermedi. Akılda kalan tek an, Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşta direkten dönen toptu. Yapılan tüm transferlere rağmen geçen sezonun iki eksik mevkisinde, oyunu yönetecek oyun kurucu ve son vuruşları yapacak santrfor konusunda hâlâ çözüm bulunamadığı ortadaydı.Giresunspor da değişen kadrosuna rağmen, geçen sezon ligde kalmasını sağlayan aynı oyununu devam ettirmeye çalıştı. Hakan Keleş'in takımı geçen sezon bu statta 1-0 kazandıkları maçın benzerini oynadı. İlk yarıda daha çok kendi sahalarında kabul ettikleri oyunu, ikinci yarıda ev sahibi takımın kalesine doğru yaymaya çalıştılar. Yakaladıkları tek pozisyonda da Abdülkerim'in hatasını affetmeyerek golü Borja Sainz'la buldular.Okan Buruk'un ne ikinci yarı başlarken oyuna aldığı Gomis ne ilerleyen dakikalarda soktuğu Torreira ne ısınmaya gittiği andan bile alkışlarla karşılanan Mertens ne de genç Hamza Akman müdahaleleri beklenen değişikliği getirmedi. Bu şok mağlubiyet Galatasaray'ın transfer dönemi bitmeden neden bir santrfor arayışında olduğunu ortaya koydu.