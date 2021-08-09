Galatasaray'da forvet için Terem Moffi sesleri

Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Bu sezon genç oyuncuları kadrosuna katmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılar, iki oyuncuya daha kanca attı. Fransız Lorient'in 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Terem Moffi ile Hırvatistan'dan Rijeka'nın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Robert Muric için girişimler devam ediyor.



Falcao ve Diagne'yi maliyetleri nedeniyle takımda düşünmeyen Aslan'ın bu iki isimle yollarını ayırması halinde Moffi için resmi girişimlerde bulunacağı ifade edildi.



Lorient'in Moffi için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı belirtilirken pazarlıkların kısa sürede başlaması bekleniyor. Terem Moffi, Lorient formasıyla 35 maçta 15 gol ve 3 asist başarısı gösterdi.



Rijeka ise 2022'de sözleşmesi bitecek Muric ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı için oyuncuyu bonservisiyle satmayı düşünüyor. Hırvat ekibin 1.5 milyon Euro istediği oyuncu için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.







