Galatasaray'da forvet için ilk hedef

Devre arasında forvete takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Andrei Ivan isminde yoğunlaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da forvet için ilk hedef
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28 Ekim 2021 11:11
Galatasaray, forvet bölgesi için listenin ilk sırasına Andrei Ivan'ı yazdı.

Galatasaray'ın devre arasında Rumen oyuncuyu kadrosuna katması sürpriz sayılmayacak. Cicaldau'nun geldiği takım Univ. Craivoa'da forma giyen Andrei Ivan, 1997 doğumlu.

Romanya Ligi'nde 113 maçta 22 gol atan Rumen oyuncu santrafor bölgesinde forma giyiyor.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Galatasaray ile adı anılan Universitatea Craiova'nın hücum oyuncusu Andrei Ivan ile ilgili kulüp teknik direktörü Laurentiu Reghecampf açıklama yaptı.

Basın toplantısında konuşan Reghecampf, "Ivan'in ne kadar fenomen bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz. Performansını herkes görüyor. Çok iyi oyuncu ve çok yüksek seviyeye çıktı. Her maç fark yaratıyor." ifadelerini kullandı.

"Ivan'a kesinlikle teklifler var." diyerek sözlerini sürdüren Reghecampf, "Onu uzun süre kulüpte tutamayacağımızı biliyoruz. Ocak ayında gitmesi de problem olmayacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.


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