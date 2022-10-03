Galatasaray'da forvet çok gol yok!

Muslera'nın güven verdiği sarı- kırmızılı takımda hücumda yaşanan sıkıntılar puan kayıplarına sebep oldu. Bafetimbi Gomis dışındaki forvetlerden henüz gol katkısı gelmedi.Son Adana Demirspor maçında 43 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaray çektiği 23 şutun 4'ünü kaleye isabet ettirse de sonuç alamadı.57 dakika sahada kalan Gomis topla fazla buluşamadığı gibi, buluştuğunda da son vuruşu yapamadı. Seferovic ve Mertens de bitiricilikten uzaktı.Galatasaray'da gözler Mauro İcardi'ye çevrildi. Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ve Adana Demir maçı kadrosunda yer almayan Arjantinli yıldızın, nasıl bir performans ortaya koyacağı merakla bekleniyor.Cimbom, Adana Demir karşısında Gomis, Seferovic ve Mertens'i hücumda kullandı ancak sonuç alamadı. Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bırakan Galatasaray son 10 yılda gol atamadan en fazla şut çektiği maçı oynadı.Sarı-kırmızılı takım 1'i altı pastan, 11'i ceza sahası içinden 11'i ise ceza sahası dışından olmak üzere 23 şut çekti. Atılan 23 şutun 17'si açık oyunda, 6'sı ise duran toptan geldi. Sadece 4'ünde isabet sağladı. Dries Mertens'in şutu üst direkte patladı.