Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da forma satışları da yüzleri güldürüyor.
Sarı-Kırmızılı futbolseverler, yeni sezon formalarına büyük bir ilgi gösterdi.
30 MİLYON TL'YE YAKIN RAKAM
Cim Bom'un kasasına ise gerçekleştirilen bu satışlardan 30 milyon TL'ye yakın bir rakam girdiği belirtildi.
Sarı-Kırmızılı futbolseverler, yeni sezon formalarına büyük bir ilgi gösterdi.
30 MİLYON TL'YE YAKIN RAKAM
Cim Bom'un kasasına ise gerçekleştirilen bu satışlardan 30 milyon TL'ye yakın bir rakam girdiği belirtildi.