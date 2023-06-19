Galatasaray'da forma satışları kasayı doldurdu

Sezonu lig şampiyonluğu ile tamamlayan Galatasaray'da taraftarların yeni sezon formalarına büyük ilgisi yüzleri güldürdü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da forma satışları kasayı doldurdu
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19 Haziran 2023 09:17
Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da forma satışları da yüzleri güldürüyor.

Sarı-Kırmızılı futbolseverler, yeni sezon formalarına büyük bir ilgi gösterdi.

30 MİLYON TL'YE YAKIN RAKAM

Cim Bom'un kasasına ise gerçekleştirilen bu satışlardan 30 milyon TL'ye yakın bir rakam girdiği belirtildi.  

 
 

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