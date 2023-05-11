Galatasaray'da forma Leo Dubois'e

İstanbulspor maçına hazırlanan olan Galataaray'da, son oynanan Başakşehir maçına göre tek değişiklik olacak.



Galatasaray'da, cezalı Sacha Boey'un yerine sağ bekte Leo Dubois forma giyecek. Teknik Direktör Okan Buruk'un bunun dışında takımda farklı bir hamle yapmayı düşünmediği öğrenildi.



Sarı-kırmızılı ekipte genel iskeleti oturtan Okan Buruk, sakatlık ve ceza olmadığı sürece ilk 11'ini belirgin isimlerle oluşturmaya devam edecek.



Galatasaray'da, Başakşehir maçında verilen şansı iyi kullanan Kazımcan da yine sol bekte görev alacak.





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