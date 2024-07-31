Galatasaray'da forma Kaan Ayhan'ın

Galatasaray'ın cumartesi günü Sper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın kadrosu şekillenmeye başladı.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un derbide sağ bekte Kaan Ayhan'ı oynatması bekleniyor.
Yeni transfer Elias Jelert'in tam olarak hazır olmaması nedeniyle savunmanın sağında Kaan Ayhan forma giyecek.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un derbide sağ bekte Kaan Ayhan'ı oynatması bekleniyor.
Yeni transfer Elias Jelert'in tam olarak hazır olmaması nedeniyle savunmanın sağında Kaan Ayhan forma giyecek.
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