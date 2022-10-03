Galatasaray'da forma artık Midtsjö'nün

Adana Demirspor maçında Oliveira yerine ilk 11'de tercih edilen Fredrik Midtsjö sınıfı geçti.
Takımın ön liberosu Torreira'yı rahatlatan Midtsjö'den hocası Okan Buruk memnun kaldı. Norveçli orta saha, ilk 11'de oynamaya devam edecek.
Sergio Oliveira ise dünya yıldızları Mertens ve Mata ile birlikte forma rekabetine girecek.
Takımın ön liberosu Torreira'yı rahatlatan Midtsjö'den hocası Okan Buruk memnun kaldı. Norveçli orta saha, ilk 11'de oynamaya devam edecek.
Sergio Oliveira ise dünya yıldızları Mertens ve Mata ile birlikte forma rekabetine girecek.