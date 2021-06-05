Galatasaray'da Florya formülü: Selçuk İnan

Sezon bitince Pro- Lisans kursuna katılan yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan'a yönetimden "19 Haziran'daki seçime ve hoca kesinleşene kadar takımı Florya'da sen çalıştır" çağrısı geldi.
Fatih Terim 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesini düşünerek yeni sezon hazırlıklarının 14 Haziran'da başlanması tavsiyesini vermişti.
Selçuk formülüne Terim'in olumlu bakması bekleniyor. Antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ise görevlerini bırakmıştı.
Fatih Terim 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesini düşünerek yeni sezon hazırlıklarının 14 Haziran'da başlanması tavsiyesini vermişti.
Selçuk formülüne Terim'in olumlu bakması bekleniyor. Antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ise görevlerini bırakmıştı.