Galatasaray'da Florya formülü: Selçuk İnan

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından Selçuk İnan'a "19 Haziran'daki seçime ve hoca kesinleşene kadar takımı Florya'da sen çalıştır" dedi.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da Florya formülü: Selçuk İnan
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05 Haziran 2021 10:30
Sezon bitince Pro- Lisans kursuna katılan yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan'a yönetimden "19 Haziran'daki seçime ve hoca kesinleşene kadar takımı Florya'da sen çalıştır" çağrısı geldi.

Fatih Terim 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesini düşünerek yeni sezon hazırlıklarının 14 Haziran'da başlanması tavsiyesini vermişti.

Selçuk formülüne Terim'in olumlu bakması bekleniyor. Antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ise görevlerini bırakmıştı.




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