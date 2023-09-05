Galatasaray'da flaş Tete iddiası!

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Tete ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da flaş Tete iddiası!
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05 Eylül 2023 11:25
Son güncelleme 05 Eylül 2023 12:07
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tete ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Tete ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı..

"TETE İÇİN BONSERVİS ÖDENECEK!"

Tüzemen, sarı kırmızılıların bonservis ödemeden transfer ettiği Tete için "Galatasaray, Tete için cüzi bir miktar bonservis ödeyecek diye duydum" dedi.

Böylelikle Galatasaray'ın, Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk'e az da olsa bir ücret ödeyeceği ortaya çıktı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

22 yaşındaki yıldız oyuncu şu ana kadar Galatasaray formasıyla 3 maça çıkmış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

Sarı kırmızılılar, Sambacı futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

1.75 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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