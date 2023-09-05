Galatasaray'da flaş Tete iddiası!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tete ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Tete ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı..
"TETE İÇİN BONSERVİS ÖDENECEK!"
Tüzemen, sarı kırmızılıların bonservis ödemeden transfer ettiği Tete için "Galatasaray, Tete için cüzi bir miktar bonservis ödeyecek diye duydum" dedi.
Böylelikle Galatasaray'ın, Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk'e az da olsa bir ücret ödeyeceği ortaya çıktı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
22 yaşındaki yıldız oyuncu şu ana kadar Galatasaray formasıyla 3 maça çıkmış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.
Sarı kırmızılılar, Sambacı futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
1.75 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Tete ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı..
"TETE İÇİN BONSERVİS ÖDENECEK!"
Tüzemen, sarı kırmızılıların bonservis ödemeden transfer ettiği Tete için "Galatasaray, Tete için cüzi bir miktar bonservis ödeyecek diye duydum" dedi.
Böylelikle Galatasaray'ın, Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk'e az da olsa bir ücret ödeyeceği ortaya çıktı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
22 yaşındaki yıldız oyuncu şu ana kadar Galatasaray formasıyla 3 maça çıkmış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.
Sarı kırmızılılar, Sambacı futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
1.75 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.