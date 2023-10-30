Galatasaray'da flaş gelişme: Okan Buruk takviye istedi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arasında takviye yapılmasını istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da flaş gelişme: Okan Buruk takviye istedi!
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30 Ekim 2023 11:14
Son güncelleme 30 Ekim 2023 11:19
Galatasaray'da transfer operasyonu erken başladı. Henüz tüm futbolculardan istediği verimi alamayan Okan Buruk, Ocak ayında takviye istedi.

TRANSFER LİSTELERİ HAZIRLANIYOR

Göreve geldikleri günden bu yana kadroyu güçlendiren ve yaptıkları transfer hamleleriyle camiasından alkış alan Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur da harekete geçti.

Okan hocanın şimdiden liste hazırlamaya başladığı ve Özbek ile Timur'la sık sık istişareler yaptığı gelen haberler arasında.



 
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