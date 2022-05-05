Galatasaray'da Fırat Develioğlu'na ihraç şoku!

11 Haziran'da seçime gitme kararı alan Galatasaray 'da bir türlü sular durulmuyor.



Son seçimi iptal eden mahkeme kararının arkasındaki kişi olan Fırat Develioğlu, önceki gün yaptığı açıklamada başkanlığa aday olduğunu ilan etmişti. Develioğlu'nun bu çıkışı camiada sert tepkiyle karşılandı. Kulübün eski yöneticilerinden Adnan Öztürk ile mali genel kurullarda divan başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan, Fırat Develioğlu'nun Galatasaray'dan ihraç edilmesi için harekete geçti.



İki üye de bugün Divan Kurulu'na başvurarak ihraç talebinde bulunacak. İhraç başvurusunda yer alacak maddelerden bazılarının, "İtiraz sürelerini kötüye kullanarak kulübü ve üyeleri zora soktuğu", "Başkan adaylarını küçük düşüren sözler sarf ettiği", "Tebligat adresini kasıtlı olarak yanlış verdiği" şeklinde olması bekleniyor.



Develioğlu ne demişti?



Fırat Develioğlu başkanlığa aday olduğunu açıklarken, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ü hedef alarak, "Mevcut iki adayla felakete doğru sürüklendiğimizi gördüm. 6-7 ay sonra oturduğum yerden 'Bakın ben haklı çıktım' demek yerine aksiyon alarak 'Elimde bu kadar imkan varken Galatasaray için ne yapabilirim' diye düşündüm. Bu sebeple üçüncü - dördüncü- beşinci adayların da çıkabilmesi için uygun bir ortamın oluşması gerektiği kanaatine vardım" ifadelerini kullanmıştı.





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