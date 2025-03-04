Galatasaray'da Fernando Muslera sevindirdi

Bu sezon yaşadığı form düşüklüğü ile tribünlerle zaman zaman arası açılan Fernando Muslera, son 3 karşılaşmadan da geçer not aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Fernando Muslera sevindirdi
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04 Mart 2025 11:53

Galatasaray'da Fernando Muslera, bu sezon yaşadığı form düşüklüğünden sonra son 3 maçtır geçerli not aldı. 

Sarı kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Muslera, Çaykur Rize galibiyeti ve Fenerbahçe beraberliklerinde hatasız oynadı. 

Uruguaylı eldiven, Kasımpaşa karşısında 3 gol yemesine karşın hatasızdı ve 5 önemli kurtarışa imzasını attı.

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