Galatasaray'da Fernando Muslera'nın Fenerbahçe sevinci!

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın Gana ile oynadığı maç sonrası hakemlere ve VAR ekranına tepki gösteren Uruguaylı futbolcular arasında yer alan Fernando Muslera'nın kaderi belli oluyor.Fernando Muslera, Gana maçında son düdük sonrası çılgına dönmüştü. Galatasaray 'ın tecrübeli file bekçisi ve Uruguaylı futbolcular hakkında FIFA soruşturma başlatmıştı. Arjantin basınında yer alan haberde, Uruguay'ın dava için spor hukuku alanında uzmanlaşmış avukat Ariel Reck'i tutma kararı aldığı belirtilmişti.Uruguay Futbol Federasyonu Başkanı Gaston Tealdi de, yaptığı açıklamada, "FIFA bize açılan davaları haber verdiğinde, hemen Ariel Reck ile konuştuk ve çalışmaya başladı. Her oyuncu için ve federasyon olmak üzere toplamda 5 farklı süreç var" ifadelerini kullanmıştı.Dünya Kupası'na H Grubu'nda başlayan ve kadrosuyla gizli favorilerden birisi olarak gösterilen Uruguay, performansıyla hayal kırıklığı yaratarak turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı. Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, turnuvaya son oynanan Gana maçıyla birlikte veda etti.Timur, futbolcularla alacaklarıyla ilgili hiçbir problem yaşamadıklarını ve ödemelerin sorunsuz devam ettiğini dile getirdi. Muslera, Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'ın Antalya kampına katılmıştı.El Pais'te çıkan habere göre, Muslera ile beraber Gimenez, Godin ve Cavani gibi isimlerin 9 Ocak 2023 tarihine kadar savunma süresi bulunuyor.FIFA'nın başlatmış olduğu disiplin soruşturmasının sonucuna göre Muslera'nın olası bir cezada Galatasaray'da da forma giyememe tehlikesi yer alıyor. Ancak savunma için 9 Ocak'a kadar zaman olması, Fenerbahçe derbisini riske sokmuyor. Bu sayede tecrübeli kaleci 8 Ocak'taki dev karşılaşmayı kaçırmayacak.