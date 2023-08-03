Galatasaray'da Fernando Muslera farkı

Fernando Muslera, kurtarışıyla yine Zalgiris galibiyetinde önemli rol aldı.
Mücadelenin 66. dakikasında Mathias Oyewusi, tüm Galatasaray yarı alanını geçerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı.
Skorda 1-0 önde oldukları bölümde zamanında açıyı kapatan Uruguaylı file bekçisi, Nijeryalı futbolcuya gol izni vermedi.
Mücadelenin 66. dakikasında Mathias Oyewusi, tüm Galatasaray yarı alanını geçerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı.
Skorda 1-0 önde oldukları bölümde zamanında açıyı kapatan Uruguaylı file bekçisi, Nijeryalı futbolcuya gol izni vermedi.