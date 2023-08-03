Galatasaray'da Fernando Muslera farkı

Galatasaray'ın Zalgiris'i elediği maçta Fernando Muslera'nın performansı dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Fernando Muslera farkı
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03 Ağustos 2023 12:33
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Fernando Muslera, kurtarışıyla yine Zalgiris galibiyetinde önemli rol aldı.

Mücadelenin 66. dakikasında Mathias Oyewusi, tüm Galatasaray yarı alanını geçerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı.

Skorda 1-0 önde oldukları bölümde zamanında açıyı kapatan Uruguaylı file bekçisi, Nijeryalı futbolcuya gol izni vermedi. 

 
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